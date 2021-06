La Mediaset potrebbe aver preso una decisione drastica sul programma condotto da Barbara D’Urso.

Una delle più amate è seguite conduttrici italiane. Il suo fascino e la capacità di intrattenere il pubblico vanno a braccetto e sono in molti a tenere di non vederla più in televisione. Ma realmente potrebbe accadere ciò? In sincerità, a meno di avvenimenti apocalittici, impossibile che Barbara D’Urso lasci la Mediaset ma la produzione potrebbe attuare un ridimensionamento del suo programma.

“Torniamo fortissimi e unitissimi con Pomeriggio Cinque all’inizio di settembre”. Così Barbara D’Urso salutava il suo pubblico nel corso dell’ultima puntata del programma reputato da molti il più autorevole. Oggi però un indiscrezione di Davide Maggio ha fatto preoccupare i telespettatori.

Barbara D’Urso, drastica decisione di Mediaset? Lo scenario

Davide Maggio ne aveva dato l’annuncio in una diretta Instagram. Oggio ribadisce sul suo blog dove afferma che Mediaset starebbe pensando di ridurre drasticamente la durata del contenitore pomeridiano di Barbara D’Urso a soli 45 minuti.

Pomeriggio Cinque dunque dovrebbe andare in onda a partire dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 18.45. Minutaggio ridottissimo per la regina del piccolo schermo e dei pomeriggi italiani che potrebbe non prendere bene questa mossa da parte della produzione.