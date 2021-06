Le anticipazioni sulla telenovela Una Vita parlano di una svolta sulla morte di Ursula. Marcia farà importanti rivelazioni a Felipe su Genoveva: dopo l’incontro in carcere con Andrade è convinta della sua colpevolezza

Le ultime anticipazioni sulla seguitissima telenovela ‘Una Vita’ parlano di una grande svolta sul triangolo amoroso tra Felipe, Marcia e Genoveva. Mentre i preparativi del matrimonio proseguono, l’Alvarez è sempre più dubbioso sulla sua futura moglie ma di una cosa è certo: si assumerà tutte le sue responsabilità con Genoveva che è rimasta incinta.

Intanto Marcia invitata da Andrade in carcere deciderà di incontrarlo. Questo ultimo le svelerà uh segreto sconvolgente. A volere evitare in ogni modo l’incontro tra la Sampaio e Andrade è Santiago, alleato di Genoveva, che però non riuscirà nel suo intento. Marcia affronterà Israel e cercherà di impedire il matrimonio tra Felipe e Genoveva ma, quando l’Alvarez pronuncia il suo si, sviene sull’altare.

Il matrimonio tra Felipe e Genoveva nei prossimi episodi di Una Vita: le anticipazioni

Felipe sposerà Genoveva davanti agli occhi di Marcia arrivata in chiesa per impedirglielo. Questa ultima però non riuscirà nel suo intento. Difatti, dopo lo svenimento scoprirà che ormai Felipe e Genoveva sono marito e moglie.

Dopo le nozze dei due, la Sampaio deciderà di restare ad Acacia ma quando Santiago scoprirà dei nuovi dettagli sull’omicidio di Ursula, le chiederà di iniziare una nuova vita a Cuba insieme. Marcia non accetterà la sua proposta: non ha alcuna intenzione di perdonarlo e correrò da Felipe per raccontargli tutta la verità su Genoveva.