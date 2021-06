Anticipazioni Beautiful, nozze a tradimento: la Logan è addolorata

Nozze a tradimento e decisioni prese per ripicca. Finisce di nuovo la storia tra Eric e Quinn: tutte le anticipazioni di Beautiful

Le ultime anticipazioni sulla seguitissima soap opera americana Beautiful rivelano quella che sarà la reazione di Eric quando scoprirà le manipolazioni di Quinn. Tutto questo avverrà al matrimonio di Shauna e Ridge: questo ultimo arriverà ubriaco sull’altare di una cappella a Las Vegas.

A questo punto Shauna approfitterà della situazione per sposarlo e quando Ridge sarà tornato tra le braccia di Brooke, ignaro di quanto gli è capitato, la donna uscirà allo scoperto. La Logan è addolorata per le nozze del suo compagno, ma il Forrester le spiega che farà il possibile per annullare le nozze: per lui ovviamente non hanno alcun valore.

Intanto per i due ci sarà l’ennesima rottura. Bill, spronato dalla designer di gioielli pronta a tutto pur di separare la coppia, si fa nuovamente avanti con Brooke. Lo Spencer le farà una dichiarazione d’amore per riconquistarla ma ad assistere alla scena ci sarà anche Ridge che non prenderà bene la cosa.

Deluso dalla Logan, il Forrester deciderà di ufficializzare le nozze con Shauna: le anticipazioni

Ridge deluso da Brooke sceglierà di ufficializzare le sue nozze avvenute a Las Vegas con Shauna. Saranno proprio questa ultima e Quinn a convincere il Forrester: la sua decisione sconvolgerà la Longan.

Intanto i piani machiavellici di Quinn usciranno allo scoperto ed Eric deciderà di chiudere la sua storia con la designer di gioielli che si rivela sempre di più una stratega. La loro però non sarà una rottura definitiva. La ragazza infatti non si lascerà scappare il Forrester per nessuna ragione al mondo.