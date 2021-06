Amici, Stash si caccia nei guai: il cantante dei The Kolors è indagato

Stash, frontman del gruppo musicale The Kolors ed ex giudice di Amici, sarebbe indagato per delle operazioni sospette riguardo due Ferrari ed una Maserati. Ecco i fatti ed il commento del suo avvocato.

Proprio mentre Stash è impegnato con la sua band, i The Kolors, a pianificare i concerti estivi e promuovere negli eventi l’ultimo singolo Cabriolet Panorama, ha scoperto di essere indagato dalla polizia per ricettazione. Il tutto ha origine da un’amica del cantante: le indagini starebbero accertando se lui sia stato sua complice.

Sonia Carapezzi, che lavorava come contabile presso la Air Protech di Magenta, è stata già condannata ad un anno e tre mesi per aver sottratto indebitamente ben tre milioni di euro. Il quotidiano Il Giorno rivela che anche Stash sarebbe finito sotto indagine per ricettazione riguardo i contratti di due Ferrari ed una Maserati.

Stash, parla l’avvocato: “È indagato, ma è innocente”

L’avvocato di Stash ha voluto commentare le notizie diffuse nella mattinata del 23 giugno, rigettando ogni accusa. Non solo il frontman dei The Kolors sarebbe completamente all’oscuro delle attività dell’amica, ma soprattutto le auto non sarebbero state pagate con i soldi sottratti indebitamente dalla ditta in cui lavorava Sonia Carapezzi.

Sembrerebbe che, però, ci siano dei documenti che comprovino il noleggio delle auto di lusso con i soldi della Air Protech di Magenta. A questo punto, c’è da chidersi che impatto abbia avuto questa notizia devastante su Stash. A giudicare dal video diffuso da Alex dei The Kolors sui social media, si è subito rifugiato in studio nella sua musica.