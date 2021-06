WhatsApp, arriva la novità più attesa: ma non è disponibile per tutti! Potrebbe agevolare la funzionalità dell’applicazione più famosa del mondo

Nonostante le moltissime funzionalità che già contempla al suo interno, WhatsApp non smette di evolversi. L’applicazione acquistata da Zuckerberg ne ha pronta una da lanciare a breve. Si tratta della “feature multi-device”, ovvero il supporto per più dispositivi contemporaneamente. Lo stesso proprietario di Facebook ha dichiarato al sito WABetaInfo: “È stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente tutti i messaggi e contenuti su vari dispositivi anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di lanciarlo. Avverrà molto presto”.

A fargli eco è stato anche il capo di WhatsApp, Will Cathcart, che ha confermato come la novità multi-dispositivo arriverà tra uno massimo due mesi. Questo risolverà anche un problema riscontrato da molti utenti, ovvero l’obbligo di connessione ad internet da parte del dispositivo principale. Con il nuovo supporto, invece, si può eseguire l’accesso a WhatsApp contemporaneamente su quattro dispositivi senza alcuna dipendenza da un dispositivo principale.

Inoltre la novità potrà essere utilizzata anche per l’iPad, che vedrà a breve il lancio della sua nuova applicazione dedicata.

Inizialmente non sarà però per tutti. La prima versione di questa feature infatti, sarà disponibile solo su WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e Portal. Questo non permetterà quindi di collegare device Android e iOS.

L’altra caratteristica che è stata confermata è la “modalità scomparsa”. La funzione dei messaggi a scomparsa è già disponibile per gli utenti che vogliono applicarla su diverse chat. Con questa funzione gli users potranno convertire tutte le chat in modalità scomparsa in cui i messaggi verranno eliminati automaticamente dopo un periodo di tempo stabilito.