Uomini e Donne, ex tronista dall’ospedale: “Adesso ho paura” – FOTO

Un’ex tronista, che precedentemente aveva anche partecipato al talent show Amici come ballerina, ha sbottato contro i suoi followers, che l’hanno insultata sotto alcune foto. L’ex di Uomini e Donne poi svelato il dramma che cercava di nascondere, dimostrando che non sempre le cose sono come sembrano.

Un’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di ricordare le buone maniere ai suoi followers citando la famosa frase dello scrittore e teologo Ian Maclaren: “Sii gentile con le persone, stanno combattendo una battaglia di cui tu non sai nulla“. A dimostrazione che il detto è vero, ha anche voluto rivelare il dramma che ha cercato di nascondere.

Tutto è iniziato dal commento che le ha rivolto un utente sotto una foto in cui si mostrava in barca: “Parli tanto di avere dei pensieri… Non mi sembra proprio: ridicola!“. Questa frase deve aver colpito particolarmente Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici nella terza edizione del 2004 ed ex tronista di Uomini e Donne nel 2019.

Ex Uomini e Donne, Sabrina Ghio: il dramma celato

Sabrina Ghio ammette di non aver avuto il coraggio e la forza che sono necessari per mostrarsi davanti agli altri nelle loro debolezze. Nonostante avesse problemi di salute, l’ex tronista ha infatti continuato a pubblicare foto patinate. Ha quindi rivelato di aver ricevuto una brutta notizia riguardo la sua salute, e per questo ha avuto un attacco di panico.

La Ghio non rivela il nome del suo male, ma racconta con evidente sofferenza di aver cercato di continuare nella sua normalità e quotidianità, fino a quando è arrivato inesorabile il giorno dell’operazione. L’ex ballerina di Amici condivide dunque la foto dal letto di ospedale, ammettendo di essere terrorizzata. Ed esorta: “Siate gentili e più buoni!“.

Ecco i messaggi pubblicati da Sabrina Ghio sui propri canali social: