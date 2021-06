Uomini e Donne, dopo Roberta Di Padua nuovo amore per Riccardo Guarnieri? L’indiscrezione

Riccardo Guarnieri dopo la rottura con la Di Pauda ha fatto perdere le sue tracce sui social. Ma spunta adesso una foto in dolce compagnia

Dopo settimane di silenzio sui social l’ex cavaliere di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, uscito con Roberta Di Padua dal programma ideato e condotto da Maria De Filippi, anche se in maniera indiretta, ha finalmente fatto giungere sue notizie ai fans.

In seguito all’uscita dal talk show il Guarnieri ha rotto con la Di Padua e dopo un primo affronto che c’è stato tra i due, l’ex cavaliere ha fatto perdere le sue tracce. Finalmente però sui social è apparsa adesso una foto che lo vedrebbe in compagnia di un’altra donna. A lanciare l’indiscrezione è stata l’influencer napoletana Deianira Marzano.

I fans dell’ex coppia Guarnieri-Di Padua sono rimasti sorpresi dal modo in cui l’uomo appare in foto: felice e sorridente come se avesse già dimenticato la relazione avuta con Roberta. Se così fosse non c’è da meravigliarsi. L’ex coppia nata negli studi di Uomini e Donne nell’ultima occasione che hanno avuto per confrontarsi avevano messo a nudo i loro dissapori.

La frecciatina della Marzano all’ex cavaliere di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri

Al momento non sappiamo se la donna in foto accanto al Guarnieri è la nuova fidanzata, ma ciò che appare evidente è la sua spensieratezza. La Marzano però non ha perso occasione per puntare il dito contro l’ex cavaliere: “Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”.

Intanto anche la Di Padua ha condiviso un messaggio che potrebbe essere riferito al suo ex: “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori“. Ma anche se il Guarnieri è uscito allo scoperto con questa nuova foto in dolce compagnia, sui suoi account privati ancora non è tornato ad essere attivo. Attenderemo nuovi risvolti.