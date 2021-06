Sanremo Estate, arriva la risposta ufficiale: Amadeus mantiene la promessa di uno show per risarcire parzialmente il Comune?

Una vetrina per la musica italiana, ma senza pubblico in sala e senza il consueto bagno di folla fuori con la passerella per arrivare all’Ariston. Così era stato il Festival di Sanremo 2021 vinto dai Maneskin a causa delle contingenze legate all’emergenza da Covid-19.

Ma già all’epoca Amadeus aveva preso un impegno ufficiale, d0accordo con Rai Uno e con l’amministrazione locale. Organizzare un grande evento estivo, senza una gara ufficiale, ma portando in Riviera alcuni nomi amatissimi per una o due serate speciali. Sarebbe nato così Sanremo Estate, una sorta di risarcimento per il Comune ma soprattutto per gli esercenti locali fortemente penalizzati a marzo.

In realtà però non se ne farà nulla, anche se l’annuncio arriverà solo domani (22 giugno) con la presentazione dei palinsesti Rai. Il Comune per bocca del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha fatto sapere da poco che il progetto si è arenato per l’impossibilità di arrivare ad un accordo.

Secondo la stampa locale, il problema sarebbe esclusivamente legato ad uno sconto che la Rai avrebbe chiesto sulla cifra di 5 milioni pattuita con Sanremo. Nessuna conferma ufficiale, ma intanto l’evento sembra essere saltato definitivamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo Estate, arriva una nuova indiscrezione: colpo di scena

Sanremo Estate, arriva la risposta ufficiale: arriva un nuovo show nell’autunno di Rai Uno

Tour dei cantanti e musicisti a parte, ci sarà la possibilità di vedere la grande musica anche in televisione quest’estate? La risposta è affermativa perché dal 25 giugno cominceranno in Puglia le registrazioni del Cornetto Battiti Live, ormai una piacevole tradizione con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tutto l’evento sarà poi trasmesso su Italia 1 tra luglio e agosto.

E Amadeus? Tra i suoi programmi per il prossimo autunno ce ne sarà uno speciale. Due serata dall’Arena di Verona con un programma che dovrebbe chiamarsi Arena ‘60, ‘70, ‘80 (‘Happy Days’) che sarà trasmesso sabato 2 e sabato 9 ottobre dopo le due setate dello show condotto da Alessandro Cattelan.

Un viaggio nel passato della musica nel quale il popolare conduttore Rai tornerà a vestire i panni del deejay, come era all’inizio della sua carriera. Uno spettacolo amarcord che dovrebbero coinvolgere soprattutto il pubblico dai 40 anni in su.