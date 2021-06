Sanremo 2022, data di inizio e conduttore: le ultime novità

Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, alla presentazione dei palinsesti ha parlato del Festival di Sanremo 2022: data e conduttore

La Rai sta lavorando ai palinsesti della prossima stagione televisiva e nel corso della giornata di presentazione si è discusso, ovviamente, anche del Festival di Sanremo. Al timone della kermesse potrebbe esserci per la terza volta di fila Amadeus.

Seppure il conduttore televisivo nel corso dell’ultima edizione del Festival ha dichiarato che per lui sarebbe stato l’ultimo anno, Stefano Coletta ha fatto sapere che ci sarebbe un’apertura da parte di Amadeus: “Ci siamo parlati molto in questi mesi, non posso dire che ci sia stato un netto ripensamento ma stiamo dialogando e valutando oltre a Sanremo anche altri eventi su Rai Uno”.

Intanto ciò che sembra certa è la data di inizio del Festival di Sanremo 2022. Il direttore di Rai Uno ha confermato che la kermesse sanremese avrà inizio nella prima settimana di febbraio.

Sanremo Estate resta solo un sogno per Amadeus: salta la realizzazione

Tra le proposte avanzate da Amadeus dopo il Festival di Sanremo 2021 vi era quella di realizzare un’edizione estiva. Difatti, la 71esima edizione della kermesse ha visto l’assenza del pubblico nell’Ariston dunque, probabilmente per Amadeus ‘Sanremo Estate’ all’aperto avrebbe rappresentato un riscatto con la presenza del pubblico.

Ma a quanto pare è saltata la realizzazione per concentrare tutte le risorse su Sanremo Giovani e sul Festival che verrà. Intanto Amadeus a prescindere da Sanremo Estate e dalla 72esima edizione del Festival classico, sarà impegnato il prossimo autunno con i Soliti Ignoti e con Arena 60-70-80 il due e nove ottobre. Soliti Ignoti lascerà poi lo spazio ad Affari tuoi family, la nuova versione del programma dedicata ai nuclei familiari.