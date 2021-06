Meteo, caldo intenso su tutta Italia: attenzione al rischio incendi

Meteo, caldo intenso su tutta Italia: l’estate è cominciata sotto l’ala dell’anticiclone africano, ma attenzione al rischio incendi

La settimana è cominciata per tutta l’Italia sotto l’ala protettrice dell’anticiclone africano che dovrebbe assicurare condizioni di stabilità e di grande caldo. In effetti sarà così nelle regioni meridionali e sulle Isole, con temperature che in alcuni casi potrebbero sfiorare o toccare quota 40 gradi.

Molto più variabile il clima al Nord. Qui invece si alterneranno alta e bassa pressione, dando origine a temperature certamente in linea con le medie stagionali ma anche a temporali. Potrebbero essere anche di forte intensità specialmente sulle zone alpine del Nord Ovest.

Altro rischio è però quello legato alla minaccia incendi. Il grande caldo, il clima secco e i forti venti estivi che sono pronti a soffiare, possono alimentari combustioni spontanee, ma nella maggio parte dei casi dolose. Per questo vi invitiamo a prestare la massima attenzione sia a quello che fate, sia nel segnalare eventuali principi di roghi che avvistate in giro.

Meteo, caldo intenso su tutta Italia: il record delle temperature in Sicilia

Passiamo quindi alla previsioni meteo per oggi più nel dettaglio. Al Nord sarà una giornata in chiaroscuro che si dipanerà tra sole e nuvole. Possibilità di precipitazioni sia su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia che sul Trentino Alto Adige, con isolati temporali, specialmente al pomeriggio. La colonnina non supererà di molto i 30°.

Caldo moderato anche su Veneto e Toscana mentre nel resto del Paese il caldo sarà più intenso. Il termometro dovrebbe superare abbondantemente i 30 gradi e spingersi fino a 40 in alcune zone della Sicilia. Un po’ di nuvolosità, senza rischio piogge, anche su Puglia meridionale, Basilicata e Calabria. In venti saranno prevalentemente deboli o con regime di brezza, i mari calmi o poco mossi.