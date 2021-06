Harry e Meghan, clamorosa decisione: lo hanno fatto prima della nascita di Lilibet e la notizia ha lasciato tutti a bocca aperta.

Harry e Meghan non lasciano mai nulla di intentato per quanto riguarda i propri affari. Il duca e la duchessa del Sussex hanno imparato molto bene a curare i business da quando si sono trasferiti nella nuova residenza californiana. Il fatto di non aver più le spalle coperte dalla famiglia dei Windsor li ha spinti a crescere in fretta sotto questo punto di vista. Tutti i dubbi legati alle loro difficoltà di sostentamento sono state spazzate via a suon di contratti milionari con Spotify, Apple Tv+ e Netflix. L’ultima trovata della coppia reale riguarda però la piccola Lilibet, nata lo scorso 4 giugno. I due hanno infatti registrato poco prima del suo arrivo una serie di domini con i nomi della loro bambina e tutte le sue possibili combinazioni.

Una fonte ha confidato a People: “Come già avvenuto con altri personaggi pubblici, un numero significativo di domini di qualsiasi nome potenziale considerato è stato acquistato dal loro team per proteggersi dallo sfruttamento dei diritti una volta che lo stesso è stato condiviso pubblicamente“.

Alcuni dei domini registrati includevano LilbetDiana.com e LiliDiana.com, secondo quanto riportato dal Telegraph.

Royal Family, Harry e Meghan lo hanno fatto per Lilibet: acquistati diversi domini di siti con il suo nome

Come noto, il duca e la duchessa hanno scelto il nome del loro secondo figlio come tributo alla nonna di Harry, la regina, il cui soprannome di famiglia era Lilibet.

Il secondo appellativo della piccola, Diana, è un chiaro omaggio alla sua defunta nonna, la Principessa del Galles.

L’esperta reale Ingrid Seward ha rivelato che Elisabetta si è mantenuta piuttosto fredda dopo la nascita della nipotina. Un comportamento distaccato dovuto anche alla probabile impossibilità di vederla dal vivo. Difficilmente infatti la Markle volerà in Inghilterra nei prossimi mesi, escludendo quindi un incontro che sarebbe stato molto gradito da parte di Sua Maestà. D’altronde la polemica sulla scelta del nome (non richiesto alla regina) aveva già acceso la polemica nelle scorse settimane. Harry e Meghan vivono ormai in un mondo tutto loro, ben distante dalle logiche di Buckingham Palace e a quanto pare sono felici.