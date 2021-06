Euro 2020, 60.000 tifosi a Wembley per la finale: “Uefa sia responsabile”

Semifinali e finale di Euro 2020 si giocheranno allo stadio Wembley di Londra con 60.000 spettatori. L’avviso di Angela Merkel

Nella giornata di ieri, il premier Mario Draghi ha dichiarato di essere contrario a far giocare la finale di Euro 2020 a Londra. Il Regno Unito è uno dei paesi dove il contagio da Covid sta crescendo, e la situazione potrebbe essere persino peggiore da qui all’11 luglio. Non sono dello stesso avviso l’Uefa e il ministro della Salute inglese che, anzi, hanno rilanciato: “Saranno ammessi a Wembley almeno 60.000 tifosi“.

“Sono stato venerdì nello stadio che ospiterà la finale, è stato stupendo e abbiamo una grandissima location. Il Regno Unito non vede l’ora di ospitare le semifinali e una fantastica finale, in modo prudente e sicuro” ha sottolineato proprio oggi un portavoce di Downing Street.

Euro 2020, Merkel: “La Uefa deve essere responsabile”

Dopo le lamentele del premier Mario Draghi avvenute ieri in conferenza stampa, oggi è il turno della cancelliera tedesca Angela Merkel. “La Gran Bretagna è una zona a rischio variante del virus. Tutti coloro che arrivano da lì devono stare 14 giorni in quarantena, con eccezioni veramente molto rare. Io credo, anzi spero che la Uefa agisca in modo responsabile” ha spiegato la Merkel in conferenza stampa: “Non troverei positivo che ci fossero stadi pieni lì, situazione non sotto controllo“.

Se tutto dovesse andare come da programma, il 6-7 luglio per le semifinali e l’11 luglio per la finale di Euro 2020 ci sarà lo stadio pieno al 75%. Difficile prevedere se Uefa e Downing Street torneranno sui loro passi e cambieranno idea o meno.