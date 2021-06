Covid-19, bollettino 22 giugno: 835 contagiati e 31 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto la Protezione Civile ha comunicato poco fa gli ultimi dati inerenti a contagi, decessi e guarigioni relativi al Covid-19 in Italia. La situazione continua ad essere stabile nel nostro Paese.

A fronte di 192.882 tamponi processati, sono risultati contagiati 835 italiani (ieri 495 su 81.752 test analizzati). Il tasso di positività si attesta allo 0,4% (-0,2%). Cresce rispetto alla giornata precedente, anche se di poco, il numero delle vittime con 31 morti. Nelle ultime 24 ore sono invece 4.692 le persone che hanno sconfitto definitivamente il virus.

Migliora la situazione anche negli ospedali con -23 posti letto occupati in terapia intensiva e -101 nei ricoveri ordinari. Da inizio campagna vaccinale ad oggi sono state inoculate in totale 46.812.413 dosi di vaccino.

Bollettino Covid del 22 giugno: i contagi nelle singole regioni

I dati relativi ai contagi lasciano ben sperare a livello nazionale, frutto anche della campagna vaccinale che sta proseguendo a pieno ritmo. Ciò detto, andiamo a vedere nel dettaglio i numeri aggiornati regione per regione.

In Lombardia si registrano +126 nuovi contagi, in Piemonte +45, nel Lazio +74, in Friuli Venezia Giulia +15, in Sardegna +6, in Basilicata +14, in Calabria +17, nelle Marche +16, in Toscana +25, in Emilia Romagna +44, in Campania +94, in Puglia +92, in Sicilia +133, in Liguria +10 e nel Veneto +34.