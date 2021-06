Caterina Balivo è finita indirettamente al centro di un indiscrezione che non ha entusiasmato i telespettatori.

Come rivelato da Davide Maggio, Italia Sì di Marco Liorni andrà in onda in un orario diverso e il programma sarà addirittura potenziato. Lo show andrà in onda dalle 14 alle 16,40. Dopo Liorni andranno in onda Linea Bianca e Linea Blu, che si alterneranno nel corso della stagione.

Per Italia Sì sono state confermate le due ore e mezza circa di trasmissione, nessun dimezzamento e nessuna cancellazione di rubriche all’interno del programma. Questo è quanto trapelato al momento dalle notizie in rete.

Caterina Balivo, indiscrezione superlativa: sarà una decisione definitiva?

Marco Liorni sarebbe dovuto andare in onda per meno tempo per lasciare spazio a Caterina Balivo nel sabato pomeriggio di Rai Uno però, purtroppo, la conduttrice non si è aggiudicato il programma e così Vieni Da Me è in stand-by. C’è da dire però che le idee non sembrano molto chiare e nulla è definitivo.

Voci di corridoio che però non mettono d’accordo tutti, in modo particolare i fan della conduttrice partenopea che avrebbero gradito continuare a seguirla anche con la bella stagione.