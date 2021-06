Canale 5, Gerry Scotti cambia? La novità che allarma in fan

Canale 5, Gerry Scotti cambia? Novità in vista per un programma condotto dall’amatissimo anchorman, i suoi fan sono avvisati

Estate, tempo di repliche e nessuno fa eccezione anche se qualche prodotto o format nuovo arrivano. Altrimenti, come avremmo fato a conoscere Can Yaman, che da tre anni impazza con le sue soap su Canale 5? Ma Mediaset punta soprattutto sulle sicurezze, come i suoi storici programmi e conduttori. Gerry Scotti, per dire, che sta per tornare anche questa settimana, con una novità.

Dal 12 giugno il serale del sabato su Canale 5 è occupato dalla replica di The winner is. Il game show musicale che (ri)lanciava nuovi e vecchi talenti dando visibilità e un contratto con la Universal per un brano su iìTunes (oltre a 150mila euro). Due edizioni l’ultima nel 2017, anche con buoni ascolti e per questo è un programma buno per occupare la fascia del sabato.

Ma questa settimana non sarà così. Come anticipa infatti il sito di Davide Maggio, impossibile pensare di contrastare Italia-Austria, Ottavi di finale agli Europei di calci in programma alle 21 di sabato 26 giugno. E così Mediaset ha deciso uno spostamento in corsa. La nuova puntata di The winner is slitta a domenica 27, sempre in prima serata. Al suo posto invece una nuova puntata della fiction spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni.

Al momento non è ancora chiaro se Mediaset deciderà anche di far slittare in qualche modo le puntate serali dell’amatissima soap Una vita su Rete 4, anche se il pubblico è diverso. Ma ha deciso comunque di preservare lo show di Gerry Scotti anche alla luce dei buoni risultati ottenuti nelle prime due puntate. Quella di sabato scorso infatti è stata vista da quasi 1,9 milioni di spettatori, vincendo nettamente la serata se escludiamo il calcio.

Per chi non l’avesse mai visto, come funziona The winner is? Un talent musicale ma con una formula diversa dagli altri. In ogni puntata otto concorrenti che si sfidano esibendosi di fronte ad una giuria capitanata da Mara Maionchi. A ognuno di loro è offerta una cifra per mollare subito e andare a casa, Ma se credono realmente nel loro sogno, possono rifiutare e andare avanti sino allo scontro finale, sempre che la giuria li abbia promossi

Se adesso dobbiamo accontentarci delle repliche di Gerry Scotti, i suoi fan possono comunque stare tranquilli. Dalla fine di agosto infatti nel preserale di Canale 5 torneranno le nuove puntate di Caduta Libera, uno dei game show di maggiore successo negli ultimi anni.