Calciomercato, Sergio Ramos verso una big di Serie A: c’è l’accordo!

Calciomercato, Sergio Ramos verso una big di Serie A: dalla Spagna parlano di accordo raggiunto. Dopo l’addio al Real Madrid potrebbe sbarcare nel nostro campionato

Il futuro di Sergio Ramos in Serie A sembra essere sempre più concreto. Dopo le iniziali voci di avvicinamento del centrale spagnolo con il Milan, diffuse settimana scorsa, ha preso piede nelle ultime ore la pista Roma. In realtà la chiamata di Mourinho è datata di circa 10 giorni, ma il pressing dei giallorossi è andato avanti costantemente fino ad oggi. Le notizie che rimbalzano da Madrid, sponda Chiringuito, e anche dall’Argentina, parlano di un accordo ormai raggiunto per il fenomenale numero 4. Il tecnico portoghese ha avuto modo di lavorare con lui nel triennio trascorso sulla panchina dei Blancos tra il 2010 e il 2013. Al di là di qualche incomprensione inziale i due avevano un ottimo rapporto e proprio questo potrebbe aiutare a convincere Ramos a legarsi alla causa giallorossa.

Calciomercato, Sergio Ramos verso una big di Serie A: La Roma ha una bozza di accordo

Questa mattina l’edizione sportiva de La Repubblica entra nello specifico dell’offerta recapitata dalla Roma all’ex difensore del Real Madrid. Si parla di una base da 6 milioni di euro netti più 2 di facili bonus da raggiungere. Un totale di 8 milioni che grazie al decreto crescita peserebbero al loro delle casse giallorosse per circa 12 milioni lordi. Numeri non così insostenibili e che avrebbero colto il gradimento del calciatore, escluso da Luis Enrique dagli Europei. I problemi fisici accusati durante l’ultima stagione ne hanno minato il rendimento, ma la sua mancata convocazione ha scatenato le polemiche dei tifosi e della stampa iberica. A 35 anni Ramos ha ancora voglia di confrontarsi con i migliori campionati europei e ha quindi scartato ogni meta esotica. Dopo l’ufficiale ritiro del Manchester United da possibili contrattazioni (lo hanno escluso i diretti interessati) l’unica squadra realmente interessata era il Psg. Donnarumma e Wijnaldum, già acquistati a zero, sono costati però particolarmente cari in termini di commissioni e a quanto pare Nasser Al-Khelaifi non sarebbe intenzionato a fare nuove follie. Roma è davvero a un passo.