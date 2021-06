Calciomercato Milan, altra cessione in vista: c’è però una condizione

Calciomercato Milan, i rossoneri si preparano a lasciar partire un altro giocatore, ma solo ad una condizione

Dopo l’addio a parametro zero di Gianluigi Donnarumma, altra doccia fredda per il Milan. Hakan Calhanoglu è virtualmente un giocatore dell’Inter. L’ormai ex numero 10 rossonero ha sostenuto in giornata le visite mediche in una clinica di Rozzano, e a breve arriverà anche la firma sul nuovo contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione.

Ora per Maldini e Massara è tempo di andare a caccia del sostituto, con diversi nomi che già circolano da giorni. Ci sono però anche altre questioni legate al calciomercato che stanno tenendo banco e potrebbero protrarsi anche per diverse settimane. Tra queste, quella legata alle cessioni: Un altro giocatore che presto potrebbe lasciare il Milan e iniziare una nuova avventura, ma solo ad una condizione.

Calciomercato Milan, Castillejo al Betis se parte Fekir

Il futuro di Samu Castillejo è sempre più lontano dal Milan. L’ex giocatore del Villareal non rientra più nei piani dei rossoneri, e dovrebbe tornare in Spagna già in questa sessione di calciomercato. Su di lui ci sono diversi club della Liga, ma è il Betis Siviglia il club maggiormente interessato e che conta di chiudere nelle prossime settimane. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma il club spagnolo conta di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino.

Prima che l’affare si concretizzi, però, per il Betis c’è un’altro problema da risolvere: la cessione di Fekir. L’ex Lione lascerà con ogni probabilità la Spagna e – stando a quanto riferisce Calciomercato.com – su di lui è forte l’interesse dell’Arsenal.