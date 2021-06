Anticipazioni Beautiful, verità sulla morte di Vinny: duro colpo per Thomas

Finalmente gli appassionati di Beautiful sapranno com’è realmente morto Vinny Walker: tutte le anticipazioni sulla soap americana

Dopo i tantissimi punti interrogativi che la celebre soap opera americana Beautiful ha lasciato in queste settimane al pubblico italiano, finalmente spunta fuori la verità sulla morte del giovane Vinny Walker. Sarà questo un duro colpo per il migliore amico Thomas Forrester.

Liam finalmente potrà dire addio ai sensi di colpa. Lo Spencer era convinto di essere stato l’artefice di tutto tanto da costituirsi. Assieme a lui è finito in prigione anche il padre, Bill, costituitosi con l’intento di far liberare Liam. Ma i piani dello Spencer senior non hanno sortito il risultato sperato.

I due sono rimasti entrambi chiusi in cella con l’accusa di omicidio colposo e per mancato soccorso. Intanto ad indagare sulla morte di Vinny sarà anche Thomas. Il Forrester, dopo che Liam gli ha chiesto di badare alla sua famiglia mentre era in prigione, ha cominciato a pensare che lo Spencer non avesse nulla a che fare con la morte del suo migliore amico.

Anticipazioni Beautiful, spunta un video che svela il modo in cui è morto Vinny Walker: l’amara scoperta

Su consiglio di Zende, Thomas ripara il suo cellulare rotto e riesce a recuperare dei messaggi che Vinny Walker gli aveva inviato la sera dell’incidente. In questi ultimi il ragazzo gli chiedeva scusa per aver modificato i risultati del test di paternità eseguito da Steffy.

Ma sul cellulare Thomas oltre ai messaggi trova anche un video dove è evidente che Vinny finisce sotto l’auto guidata da Liam. Ma un dettaglio sconvolge il Forrester: Si è trattato di un suicidio. Vinny Walker di proposito si è lanciato davanti all’auto, con l’intento di togliersi la vita.