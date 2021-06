Anticipazioni Beautiful, un parto colora d’azzurro la soap: che sorpresa!

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere di un fiocco azzurro all’interno della soap opera con grande stupore dei genitori

Fiocco azzurro in casa Finnegan,Steffy e Finn saranno genitori di un bambino che farà da fratello maggiore alla piccola Kelly. Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, infatti, Steffy partorisce, ma ha dei dubbi sulla paternità del bambino. Saranno i dubbi a farle decidere di effettuare un test per togliere ogni equivoco.

LEGGI ANCHE > > > Can Yaman e Diletta Leotta convolano a nozze? I rumors fanno sognare i fan

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, dove vanno in vacanza i protagonisti: mete da sogno!

Credendo di fare un favore all’amico Thomas, Vinny Walker cambia i risultati del test e fa credere che sia Liam ad essere il padre del bambino. Il Forrester, venuto a conoscenza del piano di Vinny mette le cose al suo posto, ma intanto nasce una discrepanza tra lo Spencer ed Hope. Quest’ultima fatica a perdonare Liam perché è tornato, ancora una volta, tra le braccia di Steffy in un momento di crisi della coppia.

LEGGI ANCHE > > > Rai, slitta nuovo programma di uno dei volti più amati: cosa succede

Anticipazioni Beautiful, Hope e Steffy si uniscono per salvare Liam

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy e Hope uniranno le loro forze per cercare di far uscire Liam dal carcere, ma la prima entra in travaglio ed ha un parto in acqua, in casa. Finn è felice di essere il padre del bambino, ma la strada non sarà sempre in discesa: il passato del dottore bussa presto alla porta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni Mr Wrong, aggressione inaspettata: cosa succede

Stando alle anticipazioni, John scoprirà chi è la madre biologica ed è una donna con cui Steffy non andrà particolarmente d’accordo.