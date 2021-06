Uomini e Donne, dove vanno in vacanza i protagonisti: mete da sogno!

Pieno relax per tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri di Uomini e Donne che hanno scelto le mete delle loro vacanze

A Uomini e Donne Magazine, tutti i protagonisti dell’ultima edizione dell’omonimo dating show hanno svelato i loro piani per le vacanze estive. Giacomo Czerny e Martina Grado non hanno in mente una meta, né nulla di programmato, ma promettono un viaggio insieme, probabilmente verso una meta calda. Per quanto riguarda, invece, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, l’organizzazione è ben diversa: i due sicuramente saranno a Sapri quest’estate, paese di origine della tronista, per poi raggiungere, con degli amici, Ibiza.

Non è tutto, perché la coppia ha pensato ad un terzo viaggio, senza ancora aver deciso la meta, i due vorrebbero godersi un po’ di relax da soli.

Uomini e Donne, le vacanze dei protagonisti del dating show

La terza ed ultima coppia del Trono classico del dating show, quella composta da Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, non ha ben chiaro i programmi per l’estate, ma sono in cerca della giusta meta. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, Aldo Farella ha prenotato una vacanza con i cugini a Santa Maria di Leuca ed a fine luglio si avventurerà sulle Dolomiti. Armando Incarnato, invece, salperà in barca per la Costiera Amalfitana, oltre a passare del tempo con sua figlia Michelle.

Luca Cenerelli è in partenza per una vacanza tranquilla tra la Sardegna e le Baleari con un programma già ben definito: partirà da Livorno con un amico, in barca a vela, fino a raggiungere Formentera per poi andare a fare surf a Tenerife. Nicola Vivarelli ha in progetto di andare in Puglia ed a Napoli, non si sa se in compagnia di Elisabetta con la quale sta proseguendo la frequentazione fuori dal programma. Per finire, Marco Pistoiesi che ha da poco concluso la sua frequentazione con Elisabetta, non ha ancora idee per l’estate.