Uomini e Donne, genitori bis: nuovo fiocco rosa in casa – FOTO

Un amore lungo una vita quello di una vecchia coppia di Uomini e Donne che appendono un fiocco rosa in casa

Venerdì 19 giugno, alle 11:30 è stato appeso un fiocco rosa in casa di Diego Conte e Annalisa Micchetti. La storica coppa di Uomini e Donne diventa genitori per la seconda volta, portando una sorellina alla piccola Ginevra. Sarà Vittoria – come per la figlia di Chiara Ferragni e Fedez – il nome della neo arrivata in casa Conte-Micchetti.

Un post su Instagram ricco di gioia quello dell’ex corteggiatrice del dating show, in cui annuncia: “Benvenuta polpettina, 3900 grammi di amore da dividere tra me, papà e la tua sorellina Ginevra”.

Uomini e Donne, Diego Conte e Annalisa Micchetti: una delle coppie più longeve del dating show

Dopo 16 anni, Annalisa Micchetti e Diego Conte stanno ancora insieme e mettono su famiglia. Era il 2005 quando negli studi di Uomini e Donne avveniva la scelta del tronista e la sua corteggiatrice e da allora non si sono più lasciati. Tuttavia, soltanto qualche anno dopo, Diego Conte decise di partecipare ad un reality show, La Talpa, e durante questo piccolo periodo i due si sono allontanati.

Il loro temporaneo allontanamento è durato men che mai, subito sono ripartiti a gonfie vele mettendo su famiglia con Ginevra nel 2018 ed oggi con Vittoria.