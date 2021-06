Unomattina, cambia tutto nelle ultime puntate: il motivo

Cambio di rotta sul finale di Unomattina che, ad una settimana dalla conclusione, decide per un cambio clamoroso

Oggi, lunedì 21 giugno è partita l’ultima settimana del programma di Rai Uno in onda dal 1997. Unomattina, infatti, darà spazio alla versione estiva del talkshow a partire dalla prossima settimana. Intanto, però, proprio da oggi, Marco Frittella e Monica Giandotti hanno vissuto un cambio improvviso.

LEGGI ANCHE > > > Rai, arriva la batosta in serata: cos’è successo

NON PERDERTI > > > Can Yaman e Diletta Leotta convolano a nozze? I rumors fanno sognare i fan

I due conduttori, infatti, non si sono dovuti recare, come di consueto, presso gli studi Rai di Saxa Rubra, ma a Via Teulada. Proprio nell’ultima settimana, infatti, Frittella e Giandotti condurranno da uno studio diverso da quello utilizzato finora.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, dove vanno in vacanza i protagonisti: mete da sogno!

Unomattina cambia studio: il motivo

Presumibilmente, il motivo della scelta di cambiare lo studio a pochi giorni dalla fine del talk show di Rai Uno è da ricercare nel fatto che, a partire dal prossimo lunedì, ci sarà in onda Unomattina Estate. È possibile che i produttori e tutto lo staff annesso, abbia bisogno di tempo per sistemare la location ideale per ospitare Barbara Capponi e Giammarco Sicuro, nonché Serena Autieri per il programma che arriva subito dopo, Dedicato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni Mr Wrong, aggressione inaspettata: cosa succede

Questa mattina, dunque, il duo di conduttori ha dato il buongiorno ai telespettatori avvisando del cambio di studio – che è quello di Porta a Porta – e affermando: “Per noi è l’ultima settimana. Volevamo farci ricordare per la zampata finale”. Marco Frittella ha aggiunto ironicamente e ricordando la vittoria dell’Italia di ieri sera: “Come la zampata degli Azzurri”.