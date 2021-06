Rivelazione da brividi da parte di Raffaella Mennoia. Preoccupatissimi i fan di Temptation Island.

Il programma delle coppie che mettono a dura prova il loro amore tornerà in tv su Canale 5 a partire dal prossimo 30 giugno e in questi giorni sono iniziate le registrazioni dello show che porterà a scegliere tra le tante partecipanti, sette coppie.

Inizia a prendere forma la nuova edizione di Temptation Island. Le ultime anticipazioni, giunte direttamente dall’autrice del programma, Raffaella Mennoia, rivelano che la selezione delle coppie sta procedendo a gonfie vele. Lei stessa fa notare che i telespettatori dovranno attendere un po’ prima di scoprire i nomi al completo, ma al momento conosciamo già cinque coppie.

Il countdown sta giungendo al termine e manca pochissimo alla partenza ufficiale di Temptation Island 2021 alla cui conduzione ci sarà Filippo Bisciglia, pronto a guidare passo dopo passo i fidanzati e le fidanzate nel loro viaggio nei sentimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dayane Mello, compagna speciale a pranzo: come la prenderà Giulia De Lellis?

Temptation Island, rivelazione da brividi: registrazioni a rischio

Dopo aver conosciuto le 5 delle 7 coppie che prenderanno parte al programma, le registrazioni hanno subito dei rallentamenti a causa di un imprevisto che ha causato il panico in tutti i presenti. Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, ha confidato su Instagram che una tromba d’aria ha rallento i lavori della produzione.

“Questa notte, in Sardegna, abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare”, ha raccontato Raffaella Mennoia su Instagram, confidando di essere andata a letto all’alba a causa del maltempo che ha praticamente bloccato i lavori per alcune ore. “C’ho un gran sonno. C’è un tempo orrendo quest’anno. C’è un’afa”, ha aggiunto l’autrice di Uomini e Donne.