Royal Family, terribile annuncio scuote tutti: quanto dolore

Sono passati quasi 25 anni dalla morte di Lady Diana, ad oggi la Royal Family riceve un annuncio che sconvolge

La morte di Lady Diana ha fatto la storia del Regno Unito, un evento che ha sconvolto, ai tempi, il mondo intero. La rilevanza mediatica dell’accaduto è stata così forte che, negli anni, il fatto storico è stato ripreso più e più volte ed è stato protagonista di film, docs-serie e teorie complottiste.

LEGGI ANCHE > > > Gianni Morandi, le sue condizioni fisiche: parla la moglie Anna

NON PERDERTI > > > Vera Gemma in un nuovo reality? L’annuncio ufficiale

All’arrivo di Lady Diana in ospedale, al Pitié-Salpetriere di Parigi, i medici tentarono il tutto e per tutto per salvarla, ma dopo due ore ne fu dichiarato il decesso a causa di un peggioramento delle lesioni a seguito dell’incidente di cui fu protagonista nel 1997.

LEGGI ANCHE > > > Michele Merlo, il gesto di Maria De Filippi commuove il web

Royal Family, parla il medico che provò a salvare Lady Diana

La notte del 31 agosto 1997, giorno dell’incidente di Lady Diana che era in compagnia del compagno Dodi Al-Fayed e dell’austista Henri Paul, a soccorrere per primo l’erede al trono del Regno Unito fu un giovane chirurgo di 33 anni, Monsef Dahman. Fu lui a tentare di salvare l’ex consorte di Carlo d’Inghilterra e per la prima volta, solo qualche giorno fa, ha parlato al Daily Mail.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > The Voice Senior, un ritorno inatteso: l’annuncio spiazza tutti

“Avevo attaccato il turno alle 8 del mattino, era mezzanotte e non avevo ancora staccato. Stavo riposando, quando l’anestesista Bruno Riou mi ha chiamato per dire che c’era una giovane donna grave in seguito ad un incidente, non sapevo si trattasse di Lady Diana”, ha spiegato il chirurgo. “Il pensiero di aver perso una persona importante a cui tenevi” – ha spiegato Monsef Dahman – “ti segna per tutta la vita. Quando è una principessa e segui il suo funerale insieme a miliardi di altre persone, e hai cercato di salvarla, questo ovviamente ti segna. Ti segna per tutta la vita”.