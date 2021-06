Royal Family, il principe Harry torna a casa: ma c’è un problema. Ecco cosa sta accadendo proprio in queste ultimissime ore.

E’ un momento particolarmente caldo per il principe Harry. La felicità personale per la nascita della secondogenita Lilibet è abbinata ai problemi cronicizzati con la sua famiglia. Dopo aver fatto ritorno a Londra per il funerale del principe Filippo ad aprile, ora sarà “costretto” a vedere nuovamente da vicino i Windsor per un evento imperdibile. Il 1 luglio ci sarà infatti nella residenza di Kensington l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, commissionata proprio dal duca del Sussex e dal fratello William. Un appuntamento a cui non potrà mancare, nonostante le difficoltà legate ai protocolli anti Covid. Harry sarà costretto a sottoporsi ad un’altra quarantena, provenendo dagli Stati Uniti. Il Regno Unito, infatti, sta combattendo strenuamente contro la variante Delta ed è tornato a imporre misure restrittive piuttosto stringenti per chi arriva dall’estero.

I conduttori del podcast di ITV Royal Rota Chris Ship e Lizzie Robinson hanno discusso dell’evento del prossimo mese, sottolineando la segretezza dell’organizzazione.

“Nonostante manchino solo 10 giorni non abbiamo molti dettagli a riguardo. A dire la verità anche la data del 1° luglio non è stata ancora confermata“.

Royal Family, il principe Harry torna a casa: dovrà sottoporsi ad un’altra quarantena

I due esperti reali hanno poi aggiunto: “L’unica cosa sicura è che Harry dovrà sottoporsi ad una quarantena piuttosto lunga. Le regole per chi arriva dagli Usa cambiano repentinamente e questo può essere un problema in più per il principe“.

La pandemia sta vivendo un ulteriore picco inaspettato in Inghilterra, nonostante la buona copertura vaccinale applicata nei primi mesi del 2021. Questo ha sconvolto i piani del premier Johnson, convinto di archiviare definitivamente “la pratica” entro l’inizio dell’estate. Proprio per ciò l’evento dedicato a Lady D avrebbe dovuto essere moto più “easy” anche per Harry, che volerà ancora una volta da solo, senza l’ausilio di Meghan. La Markle deve occuparsi della piccola Lilibet e non si muoverà dalla California. Per il marito sarà la seconda opportunità negli ultimi mesi di confrontarsi con il fratello e il padre. Le relazioni con William e Carlo sono ai minimi storici e il nuovo faccia a faccia non promette nulla di buono. Almeno secondo le voci degli insider reali. Vedremo se sarà possibile riconciliare delle posizioni molto distanti.