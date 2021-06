Rai, arriva la batosta in serata: cos’è successo

Tegola Rai per la serata di ieri, domenica 20 giugno, con un grande sorpasso della concorrenza nonostante la Nazionale

La storia umana e politica di #Nildelotti, una delle ventuno donne che parteciparono all’Assemblea Costituente nel 1946 e la prima ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati, nel 1979. Con Anna Foglietta, #StoriaDiNilde STASERA alle 21:25 su #Rai1 e @RaiPlay pic.twitter.com/NEe4mkjQfU — Rai1 (@RaiUno) June 20, 2021

La Storia di Nilde, film del 2019 di Emanuele Imbucci è stato trasmesso ieri sera su Rai Uno dalle 21:25, ma senza ottimi risultati: soltanto 1.352.000 spettatori pari al 7.4% di share. Persino Rai Due ha superato in termini di ascolti il docu-drama, Delitti in Paradiso ha interessato 1.491.000 spettatori pari al 8% di share. Per finire, per quanto riguarda le reti della TV di Stato, su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha incollato davanti al teleschermo 985.000 spettatori, pari al 5.3% di share.

La Rai non può dirsi affatto delusa perché, nel preserale, la partita degli Euro 2020 che ha visto la qualificazione degli Azzurri agli ottavi di finale con 7 gol fatti nel girone e 0 subiti, tra Italia e Galles, ha raccolto 11.460.000 spettatori pari al 60% di share.

Tutti gli ascolti TV di domenica 20 giugno

La gara di ascolti della serata di domenica 20 giugno è stata vinta da Canale 5 con il film tedesco di Marc Rothemund, Conta su di me, che ha raccolto 2.040.000 spettatori con uno share dell’11.7%.

Per quel che riguarda Italia 1, invece, Colorado in replica ha intrattenuto 950.000 spettatori pari al 6% di share; Rete 4 ha raccolto 941.000 spettatori pari al 5.4% di share con il film Vendetta: Una storia d’amore.