Paola Perego è pronta a tornare in televisione in un’avventura totalmente nuova e stimolante per la conduttrice monzese.

Paola Perego è pronta ad esordire nel tanto atteso daytime festivo di Rai 2. La presentatrice monzese, come rivelato da Davide Maggio, sarà alla guida del Festival di Castrocaro 2021, manifestazione canora che si svolge ogni anno in Italia, nella cittadina di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in Emilia-Romagna a partire dal 1957.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Corona esulta, finalmente una bella notizia: fan commossi – FOTO

Dopo le esperienze nel 1996, nel 2003 e nel 2004, come rivelato da Panorama, Paola Perego tornerà a condurre il programma tra i cui organizzatori vi è da tre edizioni anche suo marito Lucio Presta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dayane Mello, compagna speciale a pranzo: come la prenderà Giulia De Lellis?

Paola Perego, sensazionale ritorno in TV: pubblico in visibilio

L’evento Castrocaro è realizzato dal Comune di Castrocaro Terme e la Rai si occupa soltanto della messa in onda. Lo stesso Comune, poi, ne ha affidato la realizzazione a Presta a seguito di un bando triennale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Isola dei Famosi 2022, spunta il nome del primo naufrago: che sorpresa

La messa in onda della kermesse musicale è prevista per fine agosto. In anteprima siamo riusciti a scoprire il nome di uno dei giudici che presiederà in giuria: Simona Ventura. Il ritrovo di quest’ultima con Paola Perego diventerebbe dunque un eventuale lancio per il nuovo programma.