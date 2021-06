Michelle Hunziker scatenata, arriva la notizia che fa impazzire i fan

Michelle Hunziker scatenata, dopo l’estate ancora una volta sarà la grande protagonista del serale su Canale 5. Il grande progetto

I palinsesti per la prossima stagione di Mediaset, a cominciare da quelli di Canale 5, devono ancora essere presentati, ma tra indiscrezioni e conferme sappiamo che torneranno volti amatissimi. Come Michelle Hunziker che sarà più volte protagonista sulla rete regina di Cologno Monzese.

Certamente nel suo futuro ancora una volta ci sarà il bancone di Striscia la Notizia. Ma è pronta anche per riprendere il bastone del comando in uno show che ha tenuto a battesimo facendolo crescere. Parliamo di All Together Now, uno dei molti talent canori che hanno fatto scuola in Italia.

Era nato due anni fa come una scommessa, ma intanto è arrivato già a mettere insieme tre edizioni e tre vincitori diversi. Ce ne sarà un quarto perché la bella notizia delle ultime ore è che torneranno sia Michelle che il programma. “Tra un po’ ci saremo, torneremo dopo l’estate”, ha detto la conduttrice che in questi giorni è impegnata con le prime audizioni.

Michelle Hunziker scatenata, quasi tutto pronto per il suo ritorno su Canale 5

Ma cosa ci dobbiamo aspettare dalla nuova edizione di All Together Now? Secondo le ultime indiscrezioni, anche in arrivo da Bubino Blog, dovrebbe essere confermata anche la giuria del talent di Canale 5. Era stata infatti questa la vera novità dell’ultima edizione: non più solo il ‘muro dei 100’ a cantare insieme ai concorrenti e a votarli, ma anche dei veri esperti. Erano e saranno ancora J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Non sappiamo invece se la formula del talent sarà come quella dell’ultima edizione nel 2020, con l’eliminazione diretta degli ultimi classificato in ciascuna delle manches. In ogni caso da un paio di settimane sono aperti i casting, ma chi volesse può ancora iscriversi. Basta andare sul sito ufficiale del programma e seguire passo dopo passo tutte le istruzioni per iscriversi, in attesa della chiamata.