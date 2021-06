La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta iniziando a prendere forma. Tra addii e conferme… Le prime indiscrezioni.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dayane Mello, compagna speciale a pranzo: come la prenderà Giulia De Lellis?

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Corona esulta, finalmente una bella notizia: fan commossi – FOTO

GF Vip 6, Melissa Satta prossima concorrente? Arriva l’annuncio

Nelle ultime ore Melissa Satta ha risposto alle domande che i suoi followers le hanno fatto su Instagram. La showgirl si è lasciata andare in alcune confessioni che vanno dall’essere (forse) innamorata al pronostico di Euro 2020 sino poi a parlare di una possibile partecipazione alla prossima edizione del GF Vip.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Can Yaman e Diletta Leotta convolano a nozze? I rumors fanno sognare i fan

Melissa ha affermato che vorrebbe tornare in TV se arrivasse una proposta interessante ma che al contempo non prenderebbe in considerazione una partecipazione al GF Vip in quanto suo figlio difficilmente vivrebbe bene il distacco dalla mamma.