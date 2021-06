Fortnite, un leak svela il nuovo evento: tema, data e tanto altro

Manca sempre meno al nuovo evento ufficiale di Fortnite. Un leak ha svelato in anteprima tema, data e tanto altro a riguardo

I fan di Fortnite sono pronti ad accogliere tante altre novità esclusive. La Season 7 ha portato con sé gli alieni, che hanno invaso l’isola di gioco e stravolto completamente la storyline del battle royale. Tantissime le novità introdotte dalla software house, a partire da un Pass Battaglia ricco di collaborazioni e partnership di assoluto livello.

Ora è arrivato il momento di pensare al primo evento in-game ufficiale della nuova stagione. Epic Gamesancora non si è espressa ufficialmente a riguardo ma, come spesso accade, leaker e dataminer sono riusciti ad avere accesso ad alcuni file esclusivi e che non lasciano spazio ad equivoci. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Fortnite, tutto pronto per l’evento Cosmic Summer

#Fortnite – Cosmic Summer Has Become An Event On Playstation. Coral Castle Looks Different… pic.twitter.com/RIJcFMahu0 — 🛸🚀₮ⱧɆ₣ØɄ₦Đ₳₮łØ₦ (151 days 🎂)🚀🛸 (@TheFoundoFN_7) June 20, 2021

È Cosmic Summer il primo evento in-game ufficiale della stagione 7 di Fortnite. Alcuni leaker sono riusciti ad accedere in anteprima a tutte le informazioni del caso, grazie ad una schermata trovata sul PS Store. Stando a quanto riferisce l’esperto @TheFoundoFN_7 su Twitter, pare che il tutto avrà inizio già domani martedì 22 giugno alle ore 14:00, e andrà in scena fino a lunedì 5 luglio alle ore 17.

Dopo qualche ora, anche l’account ufficiale di Fortnite ha dato il grande annuncio. Il tema rimane quello degli alieni: già dalla locandina, si vede un extraterrestre indossare gli occhiali da sole. Arriveranno ovviamente tantissimi oggetti cosmetici legati all’evento, con molto probabilmente tornei e molto altro a tema vacanze.