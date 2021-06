Finalmente una bellissima notizia per Fabrizio Corona che sui social esulta e si complimenta con l’amore della sua vita.

Carlos Maria Corona si è diplomato. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, nato nel 2002 nonostante tutte le problematiche concernenti la storia d’amore tra Nina e Fabrizio ha portato a termine, sicuramente a pieni voti, il suo percorso scolastico. Il ragazzo è molto educato e affettuoso e avrebbe desiderato che i suoi genitori, anche se non più insieme e innamorati, avrebbero chiuso i rapporti restando amici.

Carlos infatti molto a causa della separazione dei suoi genitori. Per un periodo di tempo, a causa della assenza del padre e della madre (per svariate ragioni) Carlos vive insieme a sua nonna Gabriella. La nonna per il giovane modello è una persona molto importante, i due infatti sono molto legati.

Fabrizio Corona esulta, finalmente una bella notizia: fan commossi – FOTO

Carlos è diverso dai suoi genitori. Infatti in una intervista suo padre Fabrizio ha raccontato che il figlio è molto intelligente e che, diversamente dai suoi coetanei, non adora stare in giro fino a tarda notte ma al contrario, è un appassionato di filosofia.

Il giovane più volte ha dichiarato di star male a causa della lontananza dai genitori ma oggi, nel giorno più importante della sua vita, il giorno del diploma, Carlos si è gustato il momento vedendo assieme i suoi genitori come una volta.