Eleonora Daniele, il dramma della gioventù: “Soffrivo in silenzio” – VIDEO

Eleonora Daniele ha voluto onorare l’anniversario della scomparsa di suo fratello Luigi raccontando alcuni momenti trascorsi insieme a lui durante l’infanzia. Eccoil dramma della conduttrice di Storie Italiane.

La carriera di Eleonora Daniele ha seguito un percorso particolare. Dopo la notorietà arrivata con il Grande Fratello, ha saputo infatti costruire un’importante percorso come giornalista e presentatrice Rai. Nonostante il successo professionale, non ha mai nascosto il dramma che l’ha segnata quando era giovane.

Il fratello di Eleonora Daniele, che è morto nel 2015, era autistico. La presentatrice lo ha voluto ricordare nel corso di un’intervista al programma Rai “Oggi è un altro giorno“. I momenti trascorsi insieme durante, l’infanzia, putroppo, non sono stati sempre facili: le sue amiche ed i passanti, accorgendosi che il fratello “non era normale”, si spaventavano.



Eleonora Daniele: “Lo guardavano e capivano che c’era qualcosa che non andava”

Eleonora Daniele soffriva molto delle reazioni delle persone nel vedere suo fratello, ma lei, proprio perchè molto giovane, soffrì in silenzio di questa situazione. Ha dunque voluto lanciare un importante messaggio: la disabilità c’è anche quando non esiste la carrozzina, anche quando non si vede esteriormente.

Le famiglie e soprattutto le persone disabili spesso soffrono degli atteggiamenti che le persone manifestano nel vederli. Eleonora, però, racconta che quando stava vicino a suo fratello si sentiva forte e sentiva anche la voglia di vole “ammazzare” quel pregiudizio che gli estranei, senza accorgersene, hanno nei confronti dei disabili.

Ecco l’intervista Rai del 2019 in cui Eleonora Daniele racconta commossa di quando è venuto a mancare suo fratello Luigi: