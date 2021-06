Denise Pipitone, la diffida di Piera Maggio a Quarto Grado – FOTO

Dopo le affermazioni sentite lo scorso 18 giugno a Quarto Grado, Piera Maggio ha deciso di diffidare il programma e gli autori: le sue parole

In seguito alle affermazioni fatte a Quarto Grado lo scorso 18 giugno, Piera Maggio ha deciso di diffidare il programma. La madre di Denise Pipitone scomparsa il 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo non avrebbe gradito il modo in cui Carmelo Abbate ha difeso Anna Corona e Jessica Pulizzi.