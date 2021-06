Dayane Mello, compagna speciale a pranzo: come la prenderà Giulia De Lellis? L’incontro condiviso sui social sta facendo parecchio discutere i fan

Intrecci di Gossip vedono sempre in prima linea la bellissima Dayane Mello. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata una fiamma di Mario Balotelli, incontrato anche dopo la fine della storia con Carlo Beretta, storico fidanzato. Ultimamente però, la splendida modella è stata conquistata da un giovane imprenditore di nome Andrea. Circa un mese fa, un week end da sogno trascorso a bordo del suo yacht da mille e una notte, ha fatto crollare tutte le difese della 32enne brasiliana, che mantiene una certa riservatezza sulla sua vita privata. Riservatezza lasciata da parte in occasione di un pranzo in compagnia di un’amica speciale. Si perchè nella storia su Instagram compare al suo fianco la madre di Carlo, Umberta Gnutti Beretta. Le due sono legate da profonda amicizia, nata proprio durante la frequentazione della ragazza con il facoltoso rampollo. Un incontro voluto e che sembra averle rese davvero felici. Al pranzo ha partecipato anche Mariella Calvesi, la nonna di Carlo, in un meeting per sole donne che ha riscosso molto successo anche sui social.

Dayane Mello, compagna speciale a pranzo: frequenta ancora la madre di Carlo Beretta

Questo rapporto davvero speciale tra le due protagoniste è stato trattato anche dal settimanale Chi, in un numero pubblicato qualche settimana fa. “Umberta Gnutti Beretta è ancora legata da un profondo affetto a Dayane Mello, ex compagna del figlio. Tant’è che non si è persa una sola puntata del GF Vip e ha invitato tutti gli amici più stretti a sostenerla per la vittoria finale del reality”.

L’unico problema è che attualmente il buon Carlo è fidanzato con Giulia De Lellis. L’influencer romana sta trascorrendo questi giorni proprio con il compagno alle Canarie. Lui l’ha raggiunta infatti durante le riprese di Love Island, prima vera esperienza da presentatrice solista. Tutto sembra filare a gonfie vele tra i due, ma di certo il rapporto dell’ex di Andrea Damante con la famiglia Beretta non è al livello della Mello. Un pizzico di gelosia potrebbe anche affiorare…