Covid-19, bollettino 21 giugno: 495 contagiati e 21 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

I dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile per la giornata del 21 giugno riguardo la pandemia di Covid sono rassicuranti. Restano stabili i numeri su contagi, decessi e guarigioni ormai da diversi giorni.

Processati nelle ultime 24 ore 81.752 tamponi: di questi 495 sono risultati positivi al virus. Quanto al numero dei guariti, si registrano 11.320 nuovi italiani che hanno definitivamente sconfitto il Covid (ieri ne erano 2.304). Nella giornata odierna si registra però un lieve aumento sul numero dei decessi con 21 morti (ieri erano 17 le vittime).

Il tasso di positività al Covid, così come il numero di tamponi, è stabile: si attesta allo 0,6% (+0,0%). Cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva con -5 e -54 invece quelli ordinari. In totale, dall’apertura della campagna di immunizzazione ad oggi, sono 46.219.493 dosi di vaccino somministrate.

Bollettino Covid del 21 giugno: i contagi nelle singole regioni

Gli ultimi dati relativi ai contagi lasciano ben sperare a livello nazionale, frutto anche della campagna vaccinale che sta proseguendo a pieno ritmo. Ciò detto, andiamo a vedere nel dettaglio i numeri aggiornati regione per regione.

Nella giornata odierna, lunedì 21 giugno, in Emilia Romagna si registrano +81 nuovi casi, in Toscana +45, nel Lazio +71, in Campania +31, in Puglia +19, nel Veneto +8, in Piemonte +20, in Liguria +8, in Abruzzo +5, nelle Marche +0, in Valle d’Aosta +0, in Basilicata +4, in Alto Adige +0, in Calabria +20, in Sardegna +4 e in Friuli Venezia Giulia +2.