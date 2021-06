Chiara Ferragni, nessuno se l’aspettava: perso l’importante primato

Chiara Ferragni ha perso il trono su Instagram che occupava ormai da molti anni: non è più il personaggio italiano più amato. Ecco cosa è successo e, soprattutto, chi l’ha superata sul social media.

Chiara Ferragni è da diversi anni la regina italiana dei social network, in particolare di Instagram, dove ha sempre guidato la classifica dei personaggi più amati e più cliccati. Il 21 giugno, con la fine della primavera è finito anche il suo regno incontrastato. Sorprende scoprire che, chi le ha soffiato il posto non è un influencer.

LEGGI ANCHE >>> Diego Dalla Palma, che frecciata a Romina Power e Chiara Ferragni

NON PERDERTI >>> Fedez, bufera dopo il concertone: l’intervento della Ferragni – FOTO

Con oltre 24 milioni di follower, Khaby Lane è diventato l’italiano più seguito (e amato) del social. Mentre Chiara Ferragni, che ha costruito tutto il suo business sulla piattaforma, starà sicuramente correndo ai ripari, sorprende notare che Khaby è un artista che non fa pubblicità ma che si impone per il suo stile di comunicazione innovativo e globale.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chi ha superato Chiara Ferragni? La favola di Khaby

In questo momento, quattordicimila i followers in più di Khaby Lane rispetto a Chiara Ferragni: tanto basta per consegnargli lo scettro dell’italiano più amato su Instagram. Il riconoscimento arriva a meno di un mese di distanza da quando è diventato il re assoluto di Tik Tok, dove il suo numero di fan ha superato anche quelli del profilo ufficiale dell’app.

Se Tik Tok si è congratulato con Khaby per i 78 milioni di fan defininendolo come “il vero proprietario dell’app“, sarà curioso vedere dove il giovane piemontese riuscirà ad arrivare sul social delle immagini. Attualmente il più seguito in assoluto su Instagram è un altro signore che vive in Piemonte: si chiama Cristiano Ronaldo e conta 302 milioni di followers.