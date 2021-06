Calciomercato Juventus, si punta un big della Liga: colpo a sorpresa. Agnelli e Cherubini vogliono regalare un campione ad Allegri per la sua nuova avventura bianconera

La Juventus ha intenzione di fare le cose in grande nel prossimo mercato. Il ritorno di Allegri e l’arrivo di Maurizio Arrivabene nel ruolo di Ceo, sono le basi per costruire nuovamente una macchina vincente. Lo scudetto dell’Inter deve rimanere una parentesi nelle intenzioni bianconere e per questo sono pronti nuovi fondi per sistemare il bilancio. Secondo quanto rivelato dal “Sole 24 Ore”, nelle prossime settimane verrà varato un aumento di capitale tra i 300 e i 400 milioni di euro. Liquidità che potrà consentire al direttore sportivo Cherubini di muoversi con maggiore autonomia nella campagna trasferimenti. Ovviamente non tutta la cifra sarà dedicata ai nuovi arrivi, ma non è escluso che almeno un colpo da 90 venga messo a segno. Le possibili cessioni di Ramsey (almeno tre squadre in Premier League fanno sul serio), Dybala e Cristiano Ronaldo, potrebbero portare un tesoretto davvero importante. Il portoghese non ha ancora sciolto i propri dubbi sul futuro ma in molti a Torino sono pronti a scommettere ad una separazione consensuale dopo l’Europeo. Psg o Manchester United sono sempre alla finestra e garantirebbero le stesse cifre (31 milioni) a CR7.

Calciomercato Juventus, si punta un big della Liga: occhi su Frankie De Jong

Un risparmio corposo nel monte stipendi che potrà essere spostato su un grande colpo a centrocampo. Sono ormai di dominio pubblico i nomi di Pjanic e Locatelli, ma nelle ultime ore sta prendendo corpo un’operazione davvero top. Il Barcellona e la Juventus hanno messo in piedi lo scambio tra il bosniaco e Arthur proprio 12 mesi fa e potrebbero intavolare una nuova trattativa. Si parla di Frankie De Jong, talentuoso regista olandese, protagonista con la sua nazionale in questo Europeo. L’ex Ajax sarebbe il nome perfetto a cui affidare le chiavi della mediana. La valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro, praticamente gli stessi richiesti dal Sassuolo per Locatelli. Proprio questo starebbe spingendo la “Vecchia Signora” a dirigersi verso un obiettivo più prestigioso. Non è escluso che lo stesso Arthur possa rientrare alla base, abbassando le pretese dei catalani. Dalla Spagna filtra interesse da ambo le parti nel portare a termine l’operazione. Alla fine della rassegna continentale la trattativa può decollare.