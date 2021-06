Calciomercato Inter, super colpo per il dopo Eriksen: i dettagli

Primi movimenti concreti di calciomercato per l’Inter. Le condizioni di Eriksen sono un’incognita ed il ‘Biscione’ è pronto ad intervenire: firmerà a breve.

L’Inter è pronta al primo grande colpo di calciomercato ed un pò a sorpresa i nerazzurri sono pronti a strappare Hakan Calhanoglu dai cugini rossoneri. Una mossa che ha spiazzato tutti, ma favorita anche dal contratto dell’ala turca. Infatti il fantasista dei rossoneri è in scadenza di contratto e non avrebbe ancora trovato un accordo con la dirigenza. Il direttore sportivo interista, Beppe Marotta, così ha fiutato il colpo ed è pronto a chiudere.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, sfuma definitivamente l’obiettivo: “Costa troppo”

Infatti mentre il Milan continua ad offrire 4 milioni a stagione al turco, l’Inter è pronta a mettere sul piatto un’offerta più vantaggiosa. Così le due parti potrebbero chiudere a breve, con il turco che rimarrà a Milano ma per vestire la maglia nerazzurra. Il Milan così è pronta a rimediare ed avrebbe intensificato i contatti con il Verona per Mattia Zaccagni. Il 26enne calciatore cesenate, dopo mesi di corteggiamento da parte del Napoli, adesso sembrerebbe promesso sposo del Milan.

Calciomercato Inter, Calhanoglu vicino all’accordo: le cifre

L’offerta per Hakan Calhanoglu da parte dell’Inter sembrerebbe irrinunciabile. Stando ad alcune indiscrezioni i nerazzurri avrebbero messo sul piatto un contratto da 8 milioni di euro all’anno. Un vero e proprio smacco per i cugini del Milan che hanno duellato con i nerazzurri per il primato durante la gran parte della scorsa stagione. Così il fantasista turco è pronto a diventare il primo colpo di questa sessione di calciomercato. Intanto la dirigenza nerazzurra sta osservando attentamente Euro 2020. L’obiettivo, infatti, è trovare anche un rinforzo per le corsie esterne.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Lutto nel mondo del calcio, è morto Luis Del Sol: aveva 86 anni

Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Denzel Dumfries, terzino di proprietà del PSV Eindhoven. Infatti il 25enne terzino è impegnato con l’Olanda e sta stupendo per le sue qualità offensive. Nei due match disputati negli Europei ha realizzato due goal e un assist. Al momento il valore di mercato è di 16 milioni di Euro, una cifra che l’Inter potrebbe offrire tranquillamente con la cessione di Achraf Hakimi. Con la cessione del terzino scuola Real Madrid, i nerazzurri sono pronti ad incassare ben 70 milioni di euro.