Ballando con le Stelle 2021, c’è la data: fan avvisati

Ballando con le Stelle 2021: nessun dubbio sul fatto che il talent di Rai Uno tornerà in prossimo autunno. C’è già una probabile data

Manca poco alla presentazione ufficiale dei palinsesti di Rai e Mediaset, al momento i due principali competitor italiani in tv. Una lotta che si spalma su tutta la settimana, ma con alcune certezze. A settembre comincerà la nuova stagione di Tu sì que vales in prima serata su Canale 5 ogni sabato. E chi sarà il suo avversario su Rai Uno?

La Rai sembra aver preso una decisone importante. Anticipare rispetto al solito il via di Ballando con le Stelle, che nella sua ultima edizione vinta da Gilles Rocca e Lucrezia Lando era finito a marzo. Come rivela invece TvBlog invece Milly Carlucci e il suo talent dovrebbero tornare già a partire dal 16 ottobre, quindi qualche settimana dopo il via della concorrenza.

E si annuncia una stagione intensa per Milly Carlucci che non ha ancora rinnovato il contratto con la Rai ma sembra prossima a farlo. In autunno infatti sarà al timone di Ballando. Ad inizio 2022 invece tornerà anche con la nuova stagione de Il Cantante mascherato, programma che è stato un successo clamoroso di pubblico ma anche di critica.

Ballando con le Stelle 2021, clamorosa sorpresa nel cast: sparisce uno storico protagonista

Tutto confermato quindi per la prossima stagione di Ballando con le Stelle? No, perché è in vista una grandissima sorpresa che stravolgerebbe quanto abbiamo visto fino ad oggi con una dolorosa partenza nella giuria del, talent. Se squadra che vince non si cambia, in teoria Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto dovrebbero tornare tutti in giuria.

In realtà però Mariotto ha già fatto sapere in una recente intervista di volersi prendere almeno un anno sabbatico. Nessun litigio con Milly Carlucci, come potrebbero pensare quello che vogliono veder il marcio ovunque, ma solo la necessità di prendersi spazio diversi dopo un anno pesantissimo a causa del Covid. Il celebre stilista vorrebbe dedicarsi solo alla moda e quindi passerà la mano.

In caso di addio, sempre più probabile, c’è già un nome pronto per la successione perché second indiscrezioni a fare compagnia agli altri potrebbe arrivare Bianca Guaccero. Mistero invece sul cast anche se già chi si candida, come ha fatto di recente Francesca De André.