YouTube annuncia la novità rivoluzionaria: arriverà molto presto

Una novità attesissima e a tratti rivoluzionaria, che presto arriverà su YouTube. Ecco di cosa si tratta

Finalmente ci siamo anche su iOS. Come annunciato qualche ora fa da Google, presto YouTube implementerà una nuova funzione attesissima e che può essere definita rivoluzionaria. Cambia completamente il modo di utilizzare il servizio, grazie alla nuova modalità Picture in Picture.

Come si evince dal nome, permette di continuare a vedere i video mentre si utilizza lo smartphone per fare altro. Andando nella Home, spunterà una sorta di mini schermata in basso a destra con il video che continuerà ad andare avanti. Già disponibile su Android, arriverà presto su iOS dopo i mesi di test.

YouTube e la modalità PiP: tutti i dettagli

Arriva anche su iOS la nuova modalità Picture in Picture per YouTube. Attivarla è in realtà più semplice del previsto. Basta far partire la riproduzione di un determinato video e poi fare stipe per tornare nella Home di iOS. A questo punto, vedrete che il contenuto continuerà ad andare in formato mini nell’angolo dello schermo. Ancora non c’è nulla invece per ciò che riguarda solo l’audio. O meglio, non nella versione gratuita dell’applicazione.

Con l’abbonamento a YouTube Premium, invece, sia su iOS che su Android si possono selezionare canzoni o altri contenuti audio da riprodurre in background mentre si fa altro. Una sorta di lettore musicale, sulla falsa riga dei vari Spotify e Apple Music. Nei prossimi giorni dovrebbe partire il rollout della funzione PiP per iOS, così da provare con mano tutti i vantaggi della funzione.