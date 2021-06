Vera Gemma in un nuovo reality? L’annuncio ufficiale

O la si ama o la si odia e Vera Gemma sta ricevendo tanto affetto ultimamente: tutti la vogliono e lei non si fa trovare impreparata

All’Isola dei Famosi, Vera Gemma ha letteralmente diviso in due il pubblico: chi l’ha amata e chi l’ha odiata. Ad ogni modo, l’attrice romana non passa inosservata e si mette sempre in gioco. Lei stessa riconosce di avere due fazioni tra il suo seguito e come ha dichiarato, sa che è perché ha deciso di essere sé stessa e non recitare un ruolo al reality show.

Vera Gemma, il suo futuro in TV: l’annuncio

Vera Gemma ha rilasciato un’intervista al periodico Mio, in cui parla del suo futuro. Non tutti saranno dispiaciuti dal sapere che l’attrice sarà impegnata in nuovi progetti, come dichiarato da lei stessa. “Temptation Island? Parteciperei di certo, non escludo la possibilità di fare un altro reality, non mi pongo il problema di non essere più credibile come attrice e regista”.

A proposito di Temptation Island, com’è noto, Vera Gemma ha una relazione col giovane Jeda – sempre presente nello studio dell’Isola dei Famosi – ed ha confessato: “Non sarei gelosa nel vederlo circondato da affascinanti single. Sarebbe divertente, perché anche lui è geloso. Io interagirei con i tentatori in base a come lui si porrebbe con le single”. Non è escluso, dunque, che la coppia possa approdare nell’edizione VIP del reality show.