Sanremo 2022, una delle leggende della TV come conduttore? L’idea fa impazzire tutti

Spunta una clamorosa indiscrezione per la conduzione di Sanremo 2022. Infatti il Festival potrebbe essere affidato ad una leggenda della tv: i dettagli.

I vertici Rai stanno pensando da tempo chi sarà il sostituto di Amadeus alla conduzione di Sanremo 2022. Il conduttore ravennate, infatti, ha detto addio al Festival della canzone dopo due edizioni in cui ha stracciato ogni record. Ad ‘Ama’ va riconosciuto anche il fatto di aver condotto il primo e, con molte probabilità, ultimo Festival senza pubblico. Nonostante l’assenza di persone nei posti a sedere, il conduttore è riuscito a stupire tutti insieme a Fiorello.

La Rai, quindi, è alla ricerca di un conduttore che tenga alto lo share. Nei mesi scorsi si era parlato di affidare la nuova edizione di Sanremo ad un team di conduttori. L’altra idea degna di nota era una nuova edizione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nelle ultime ore, però, sta prendendo quota un altro grande ritorno. Infatti i vertici Rai sarebbero pronti ad affidare la competizione canora a Carlo Conti. Per il presentatore fiorentino sarebbe la quarta conduzione di Sanremo in carriera. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sul prossimo Festival.

Sanremo 2022, prende quota il ritorno di Carlo Conti: la scelta della Rai

La Rai vede il ritorno di Carlo Conti come una soluzione più che vantaggiosa. Infatti il nome del presentatore fiorentino è sempre legato ad uno share alto. Inoltre per Conti non sarebbe nemmeno la prima volta alla conduzione sul palco dell’Ariston. Infatti grazie all’ottimo lavoro svolto nel 2015, lo showman riuscì a risollevare le sorti del Festival. Una scelta che ebbe il consenso dell’intero pubblico, dopo le due deludenti edizioni di Fabio Fazio.

Infatti mentre Fabio Fazio chiuse il suo Festival con uno share del 43,51%, Conti riuscì a chiudere l’edizione successiva della gara canora ottenendo il 54,21%. Ascolti che stupirono tutti con Carlo Conti che riuscì ad ospitare personaggi amati dal grande pubblico come Arisa, Emma Marrone, Gabriel Garko e Virginia Raffaele. Il successo fu ancora più evidente nel 2017, quando il fiorentino decise di fare da co-conduttore insieme a Maria De Filippi. Inoltre al fianco di Carlo Conti potrebbero arrivare Pio e Amedeo, pronti ad accompagnarlo per tutto il Festival.