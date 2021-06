Orietta Berti in tv con il bastone: cos’è successo – VIDEO

Orietta Berti ospite di Mara Venier a Domenica In ha sorpreso il pubblico con il suo ingresso in studio: si reggeva con un bastone

Giornata di grandi emozioni quella di oggi a Domenica In. Tra i tanti ospiti di Mara Venier, Orietta Berti che ha cantato e ballato il ritornello di “Mille”. La canzone scritta da Fedez e cantata dallo stesso rapper con Orietta Berti e Achille Lauro a distanza di pochi giorni dall’uscita, sta ottenendo tantissimo successo.

Difatti, come ha evidenziato anche Mara Venier, Mille viene cantata da tutti: giovani, adulti e piccini. Ma a sorprendere il pubblico di Domenica In è stato il modo in cui la Berti ha fatto il suo ingresso nel salotto del programma. La cantante è arrivata in studio con un bastone ed ha parlato del suo infortunio casalingo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Sanremo 2022, una delle leggende della TV come conduttore? L’idea fa impazzire tutti

Orietta Berti spiega il suo infortunio casalingo: cos’è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Orietta Berti ha cantato e ballato con la padrona di casa il ritornello di Mille. Subito dopo, la zia degli italiani le ha chiesto come mai fosse arrivata in studio con il bastone. Un dettaglio che è rimbalzato agli occhi di tutti i telespettatori.

La cantante di Cavriago che dopo il successo ottenuto con l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021 non ha fatto spegnere i riflettori, ha spiegato che è stata colpa di Otello, il suo cane di razza corso: “Dovevo portarlo dal veterinario e lui l’ha capito. Appena mi vede con il guinzaglio tra le mani capisce subito la destinazione. Quando ho provato a metterglielo ha cominciato a correre nel giardino”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Mara Venier in lacrime in diretta: il motivo del suo crollo – VIDEO

E’ così cominciato un inseguimento al cane, ma solo dopo averlo bloccato ed agganciato il guinzaglio, Otello le ha dato un ‘tirotto’: “Mi ha fatto cadere ed ho preso una distorsione al piede. La colpa è sua”. L’artista ha raccontato di essere ricorsa subito al ghiaccio per allievare il dolore ed il gonfiore ma al momento per camminare ha bisogno di aiutarsi con il bastone.