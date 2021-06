Michele Merlo, il gesto di Maria De Filippi commuove il web

Nei giorni passati è stato celebrato il funerale di Michele Merlo ed un’assenza non è passata sott’occhio: quella di Maria De Filippi

Federica, Sebastian, Riki e Giulia che sono andati al funerale di Michele nonostante non avessero più chissà quali rapporti mi fanno sorridere un po’🤍🌟#michelemerlo pic.twitter.com/StXa5422qS — julii 🌸 | 🌙 (@bollicinepffff) June 19, 2021

Ieri si è celebrato il funerale di Michele Merlo, a seguito della morte causata da una leucemia fulminante che ha comportato un’emorragia cerebrale risultata fatale. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo, tutti i fan sono rimasti impietriti ed anche i suoi compagni d’avventura.

A partecipare al funerale e dare il loro ultimo saluto al giovane cantante, c’erano i suoi amici Riki, Federica Carta e Sebastian che hanno partecipato alla sua stessa edizione del talent. Anche Emma Marrone, sua coach al serale di Amici, ha voluto omaggiarlo di un ultimo saluto.

Funerale Michele Merlo, Maria De Filippi assente, ma il gesto commuove i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Maria De Filippi ha scelto di non partecipare di persona la funerale di Michele Merlo e la sua assenza non è passata in sordina. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fanpage.it, la Regina di Amici nei prossimi giorni è intenzionata a recarsi a casa del giovane cantante per dare le sue condoglianze ed esprimere la sua vicinanza alla famiglia.

Maria De Filippi è una donna riservata, da sempre, pertanto ha preferito un gesto privato piuttosto che apparire in pubblico.