Mara Venier in lacrime in diretta: il motivo del suo crollo – VIDEO

Mara Venier è tornata al timone di Domenica In dopo il difficile periodo che ha attraversato in seguito ad un intervento alla bocca: tanta l’emozione

Mara Venier è tornata quest’oggi, domenica 20 giugno, ad allietare il pomeriggio degli italiani con Domenica In. Ma dopo il triste episodio che la conduttrice romana ha dovuto vivere sulla propria pelle, è apparsa molto provata. La Venier è reduce da un intervento ai denti che le ha provocato la perdita di sensibilità a parte del viso.

Ad inizio trasmissione la dolcissima ‘zia di tutti gli italiani’, commossa, ha dichiarato di essere strafelice per il suo ritorno negli studi Rai e di aver ripreso il suo posto: “Questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”.

Mara Venier ringrazia il pubblico ed i fan che l’hanno sostenuta in questo periodo molto difficile

Mara Venier, tornata al timone di Domenica In, ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in queste settimane per lei poco felici. Difatti, anche attraverso i social network sono stati tantissimi coloro che le hanno augurato una pronta guarigione: amici, colleghi, telespettatori e fans.

La Venier ha così esordito: “Voglio cominciare questa domenica ringraziando tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone comuni, da persone che mi seguono su Instagram, tutti gli amici, tutti i colleghi”.

Emozionatissima zia Mara è scoppiata in lacrime facendo arrivare la sua commozione dritta al cuore di tutti i suoi telespettatori. L’emozione ha preso il sopravvento e la Venier non è più riuscita a dire altro. Intanto i musicisti sono partiti con la famosissima canzone di Vasco Rossi: “Io sono ancora qua, eh già“.

Superata questa parentesi Mara Venier si è collegata con Maurizio Costanzo il quale ha cercato di rincuorarla strappandole un sorriso: “Devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo dirti anche che ti saluta Maria. Tranquilla che tu stai lì e lì rimarrai”.