Isola dei Famosi 2022, spunta il nome del primo naufrago: che sorpresa

Non fa in tempo a terminare un’edizione che si pensa subito alla prossima e spunta subito un nome per l’Isola dei Famosi

Nonostante il flop di ascolti dell’edizione ormai passata e vinta da Awed, Mediaset non si dà per vinta e di certo non può annullare un reality show così amato ed ormai presente in tutto il mondo. Ilary Blasi è stata come sempre perfetta alla conduzione e nulla fa pensare che non possa essere lei al timone della prossima edizione.

LEGGI ANCHE > > > Gianni Morandi, le sue condizioni fisiche: parla la moglie Anna

NON PERDERTI > > > Vera Gemma in un nuovo reality? L’annuncio ufficiale

Certamente qualcosa andrà cambiato per non rischiare una seconda cattiva annata ed è tutto già in cantiere. Mentre si pensa al cast da mettere in campo l’anno prossimo, qualcuno ha ben pensato di inviare una candidatura spontanea.

LEGGI ANCHE > > > The Voice Senior, un ritorno inatteso: l’annuncio spiazza tutti

Isola dei Famosi, Roberto De Crema si candida per il cast

Roberta de Crema, detto il “Baffo” è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con l’Isola dei Famosi. “Mi piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi”, ha confessato il noto volto, famoso per le televendite in TV dei primi anni del 2000. Le sue parole a Nuovo TV hanno fatto scalpore, in quanto, il “Baffo” ha anche spiegato di cosa si occupa oggi: “Ho un’azienda a Milano gestita dai miei figli. Abbiamo quattro punti vendita e ottanta dipendenti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > The Voice Senior, un ritorno inatteso: l’annuncio spiazza tutti

Non è tutto, perché Roberto De Crema, oltre l’azienda a conduzione familiare, si occupa anche della vendita di pesce che, per hobby, con le sue mani, pesca personalmente ai turisti di Lampedusa.