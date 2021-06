Gianni Morandi, le sue condizioni fisiche: parla la moglie Anna

A distanza di tre mesi dall’incidente Gianni Morandi è ancora convalescente: a parlare delle sue condizioni di salute è la moglie Anna Dan

A distanza di mesi dall’incidente domestico che ha interessato Gianni Morandi sulle colline romagnole, questa volta è la moglie Anna a parlare delle sue condizioni di salute . La Dan è stata vicinissima al marito mentre era ricoverato presso il Centro specializzato Grandi Ustionati di Cesena. Qui i medici hanno fatto un ottimo lavoro, come lo stesso artista ha più volte sottolineato.

Anna, in un’intervista rilasciata a Di Più Tv, ha dichiarato che la strada verso la guarigione per Gianni è ancora lunga, difatti, a distanza di tre mesi sta ancora seguendo un intenso percorso di riabilitazione. Inoltre tutt’oggi il cantante è costretto a recarsi quotidianamente in ospedale per rifare le medicazioni.

Intanto Gianni Morandi ha una gran voglia di tornare ad esibirsi per il suo pubblico che tanto lo acclama ma, come ha fatto sapere sua moglie, ancora non è stato reso noto dai medici che lo seguono quando l’artista potrà finalmente definirsi guarito del tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Maneskin, Damiano super: Victoria quasi investita, la salva così – VIDEO

Anna Dan racconta: le condizioni di salute in cui versa suo marito Gianni dopo le ustioni gravi

Anna, moglie dell’artista romagnolo Gianni Morandi, in un’intervista rilasciata a Di Più Tv ha parlato delle condizioni in cui suo marito ancora versa a distanza di tre mesi dal brutto incidente. Il cantante riportò su tutto il suo corpo ustioni gravi in seguito alla caduta nel rogo mentre incendiava delle sterpaglie in montagna.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo 2022, annuncio inaspettato di Paolo Bonolis: “Un cambio importante”

Ma non solo, Anna Dan ha dichiarato che Gianni desidera ritornare alla normalità: gli manca non poter suonare liberamente la sua chitarra. Difatti, nonostante stia attraversando ancora un periodo difficile a causa della convalescenza, Gianni si è dedicato con Jovanotti all’incisione di una nuova canzone: L’allegria.