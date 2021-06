Risveglio super per Gerry Scotti. Il conduttore milanista può essere felice del risultato ottenuto.

Gerry Scotti può esultare dopo la serata straordinaria di ieri. Nonostante fossero delle repliche quelle mandate in onda da Mediaset su Canale 5, The Winner Is ha tenuto incollato allo schermo un bel po’ di persone. Il conduttore di fede milanista così come la scorsa settimana è secondo ma solo al match di Euro 2020

Su Rai1 il match di Euro 2020 Spagna-Polonia ha conquistato 4.974.000 spettatori pari al 27.3% di share. Su Canale 5 The Winner Is ha raccolto davanti al video 1.881.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Il Dolce Suono del Tradimento è stato seguito da 1.170.000 spettatori (6.4%). Su Italia 1 Shrek 2 ha intrattenuto 819.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Ricordati di Me ha raccolto davanti al video 697.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 814.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 369.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 le Qualifiche del GP Francia ha raccolto 469.000 spettatori con il 2.6%. Su Nove Sirene – L’Assassinio di Melania Rea ha raccolto 459.000 spettatori e il 2.5% di share.

Gerry Scotti, il risveglio è super: applausi per il celebre presentatore

Su Rai1 Portogallo-Germania ha ottenuto un ascolto medio di 2.814.000 spettatori (23.5%). Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la sfida segna 1.467.000 spettatori con il 13.1% di share e Caduta Libera! Il Weekend ne segna 1.833.000 con il 13.7% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 814.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 380.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 il TG Regione informa 1.849.000 spettatori (13%) e Blob segna 689.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 5.1% con 762.000 spettatori e su La7 Parenti Serpenti fa compagnia a 138.000 spettatori (1.2%).