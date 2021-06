Francobolli rari, ce n’è uno che vale 700.000 euro: potreste averlo voi!

Tra i tanti francobolli rari, ce ne sono alcuni che valgono cifre da capogiro. Controllate se avete questo da 700.000 euro

Il mondo del collezionismo è in costante evoluzione. Tra monete rare, francobolli, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, è possibile trovare oggetti a cifre letteralmente da capogiro. Che siano legati ad una particolare età storica o che presentino alcuni difetti di produzione, particolari tipologie di pezzi rari arrivano a valere una fortuna.

In questo senso, è impossibile non menzionare i francobolli rari. Se avete una collezione in casa, il consiglio è quello di controllare subito se ne avete qualcuno introvabile in giro e che vale un prezzo smisurato. Ce n’è uno che è arrivato a valere ben 700.000 euro proprio per via della sua rarità e di un particolare che i più esperti non si sono lasciati sfuggire.

Francobolli rari, come riconoscere questo da 700.000 euro

Secondo quanto riferisce il sito di esperti ifrancobollirari.com, c’è un particolare francobollo raro capace di valere fino a 700.000 euro. Si tratta dell’Inverted Jenny, noto nella versione italianizzata come Jenny rovesciato. Creato per la consegna della posta aerea nel 1918, veniva venduto ad una cifra minima di 24 centesimi. C’è un particolare aspetto che però ha fatto schizzare alle stelle il valore di questi particolari francobolli: sono stati stampati in almeno 100 fogli.

Ma non è finita qui. Ad aver fatto accrescere ancor di più il valore è l’aereo capovolto, stampato per sbaglio e che rappresenta un errore dal peso d’oro. Il consiglio è quello di controllare subito, perché potreste avere tra le mani un bottino non indifferente.