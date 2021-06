Covid-19, bollettino 20 giugno: 881 contagiati e 17 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

I dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile per la giornata del 20 giugno riguardo la pandemia di Covid sono rassicuranti. Restano stabili i numeri su contagi, decessi e guarigioni ormai da diversi giorni.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 150.522 tamponi: di questi 881 sono risultati positivi al virus. Quanto al numero dei guariti, si registrano 2.304 nuovi italiani che hanno definitivamente sconfitto il Covid. Rispetto a ieri, sabato 19 giugno, nelle ultime 24 ore è calato anche il numero legato ai decessi con 17 vittime (ieri 28).

Il tasso di positività al Covid, così come il numero di tamponi, è stabile: si attesta allo 0,6%, con una variazione dello 0,1% rispetto alla giornata di ieri. I ricoveri in terapia intensiva si attestano invece a -5 e a -60 quelli ordinari. In totale, dall’apertura della campagna di immunizzazione ad oggi, sono 45.579.305 dosi di vaccino somministrate in totale.